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彰化統籌分配款經常倒數 縣長王惠美期待大補丸

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天說，非常支持財政收支劃分法修正草案，讓地方有更多經費建設地方，做更多福利。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天說，非常支持財政收支劃分法修正草案，讓地方有更多經費建設地方，做更多福利。記者林宛諭／攝影

在野黨推財政收支劃分法修正草案，經試算後，彰化縣推估可增加443億元統籌款，彰化縣長王惠美今天說，非常支持修正草案，因為以往縣市和六都的財源分配真的非常不均，此次修法調控後，對縣市而言可說是大補丸，讓地方有更多經費建設地方，做更多福利。

王惠美指出，財政收支劃分法修法已喊了20幾年，很高興中央終於願意面對問題，來做相關財源分配，因縣市和六都的財源分配真的非常不均，所以這次修法後，對於非六都的縣市都是大補丸，彰化百萬人口，所以非常支持這樣的財政收支劃分法修法調控。

彰化縣是六都以外最大縣，王惠美說，但過去在統籌款都倒數1、2名，許多建設都卡住，還有六都幾乎65歲上長輩的健保都是中央在付，難道彰化是二等公民嗎？所以如果統籌款能增加，她相信一定是全縣縣民都會支持的。

修法 王惠美

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