藍委提黨產條例修法 綠黨團提議後無異議退回程委會

國民黨立委提出為救國團解套的政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案，列入今天立法院會報告事項，原預計將付委審查，不過民進黨團提議退回程序委員會，現場沒異議，隨後立法院長韓國瑜裁示退回。

國民黨立委游灝、馬文君等人提出政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案，在附隨組織的定義中增訂「但曾隸屬於國家者，不在此限」文字，外界認為是替救國團解套，而這項修正草案列入7日院會報告事項議程。

立法院會今天處理報告事項時，外界原預料游灝等人提案的不當黨產條例修正草案將交付立法院內政、財政、司法及法制委員會審查，不過民進黨團提議將此案退回立法院程序委員會，就在民進黨團提議後，韓國瑜詢問在場立委有無異議，由於沒人表達異議，韓國瑜便裁示退回立法院程序委員會。

民進黨團副幹事長林楚茵透過臉書表示，國民黨團自從強推成功毀憲亂政法案後，更加沒下限，還悄悄提案要把救國團還給國家的新台幣16.3億元不當黨產討回去，不過民進黨團今天成功阻擋，把案子退回程序委員會。