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批民進黨團突襲「救國團案」 游顥：行徑如小偷強盜

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委游顥等人提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，今天在立法院會被民進黨團提案退回程序委員會。圖／游顥辦公室提供
國民黨立委游顥等人提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，今天在立法院會被民進黨團提案退回程序委員會。圖／游顥辦公室提供

立法院會今天處理報告事項，國民黨立委游顥等人提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，被民進黨團提案退回程序委員會。游顥表示，民進黨採突襲方式退回程序委員會，非常惡劣，偷襲行徑更宛如小偷強盜。

國民黨立委游顥等37人連署提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，增訂附隨組織但書「曾隸屬於國家者，不在此限」，並溯自條例公布施行日起適用，適用對象為救國團。立法院會今天在處理報告事項時，民進黨團提案退回程序委員會，立法院長韓國瑜詢問有無異議，現場無異議，此提案退回程序委員會重新提出。

游顥表示，民進黨惡意將「不當條例修正草案」中「還救國團公道條文」採突襲方式退回程序委員會，非常惡劣。民進黨不敢讓此案送交委員會公開審查，攤在陽光下討論讓社會大眾公評，偷襲行徑更宛如小偷強盜。怪不得民進黨日前懼怕國會改革法案，更坐實民進黨團幹事長吳思瑤不僅愛造謠，民進黨現在的戰力，武戰不行，文鬥也不敢，恐懼讓任何法案送交委員會公開討論。

游顥表示，他立即聯繫國民黨團書記長洪孟楷討論，下周程序委員會國民黨不僅團結重送院會一讀，未來更交付實質審查；他並強調，國民黨立委將共同出席，一起禁止民進黨偷雞摸狗行為再次發生，會阻止民進黨特定人士覬覦公益團體財產據為己有的不肖行為。

國民黨 民進黨 游顥

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