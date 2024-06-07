陸船翻覆事件未解 徐巧芯問卓揆：遺體要放一千多天？

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委徐巧芯就2月發生於金廈海域的陸船翻覆事件，詢問處理情形，質疑賴清德總統在任四年，要讓罹難者遺體在金門放1000多天？

徐巧芯今質詢卓榮泰，首先問卓揆喝茶還是咖啡？卓揆回，他喝咖啡。徐走向卓揆，遞給其一杯茶，此時徐的問政簡報上出現「選擇」二字。

徐巧芯問卓榮泰，不會覺得詭異嗎？很多人可能覺得她在調戲卓揆。卓揆說，他喜歡咖啡是個人喜好，但徐給茶也有理由，不論咖啡或茶，他都笑納。徐追問，為什麼台北市長蔣萬安就台北市警察局長人選，選警專校長方仰寧，警政署給的卻是李西河？

內政部長劉世芳回應，台北市警察局長簽呈由內政部決定，台北市是首善之區，她請警政署把有可能擔任局長的人選簽報給內政部，內部討論過程中，媒體報導名單出現方仰寧，蔣萬安也詢問，因此一起把方仰寧的學經歷給蔣萬安。李西河有刑警的經驗，方仰寧現為警專校長，因此內政部的決定就是李西河，方仰寧並非選項。

隨後，徐巧芯提及卓榮泰去海巡署，宣示要當靠山，遇到不法則該驅逐就驅逐。她問金廈海域發生的陸船翻覆事件至今已115天，是否知道遇難者遺體在哪裡？海委會主委管碧玲一旁稱都有在祭拜。

徐巧芯問，根據陸船翻覆事件會談記事，2月23日開始有很多協商，但3月3日是最後一場協商，後來為何沒有繼續開協商？管碧玲回，聯繫兩次，重複卡住的關鍵沒有解決。

徐巧芯再問，卓榮泰上任後，遺體還在金門，事情還未解決，應該怎麼處理？卓揆回，從520到現在都有跟管碧玲討論，當然希望在發展協商過程中，把事情善了，才是對亡者的敬意。管碧玲此時欲答話，徐巧芯斷然表示，她沒有問管碧玲，要尊重她；難道賴清德執政，遺體要放在金門1000多天嗎？希望盡快開啟協商，就算知道有困難也盡量去做。