快訊

他見賣場這台「懷舊電扇」逾5千元直呼好貴 過來人曝2優勢：值得

養小孩4階段根本是錢坑！「從出生到大學畢業」至少X百萬

AI指考能上台大醫科嗎？網紅實測「數學分數墊底」 僅能錄取2系

檢察長人事遴選 劍青檢改籲嚴禁私下拜票、飲宴

中央社／ 台北7日電

因應檢察長人事異動，檢審會將提供候選名單供法務部長圈選，於今天下午5時30分公告名單。劍青檢改今天表示，為求公平競爭，籲法務部辦理候選人說明會，並嚴禁私下拜票、飲宴。

有鑑於高雄高分檢署檢察長職期將屆滿，及台北地檢署檢察長出缺，為維持業務順暢推動，法務部將進行相關人事調整。

對於檢察長等職缺案，檢察官人事審議委員會今天公告報名或被推薦遴任人選，並於6月14日開會，由檢審委員提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選入圍，提供法務部長鄭銘謙從中圈選，預計6月21日公布最終名單。

基層檢察官改革團體劍青檢改今天中午發出聲明指出，檢察長是檢察機關最重要的領導人，攸關檢察體系公平正義的運作，相關遴選應公開透明、公平競爭，並致力於消弭裙帶關係，且杜絕派系形成。

劍青檢改表示，為提供各候選人公平競爭的環境，建請法務部自本屆起宣告，嚴禁檢察長遴選期間有不當接觸、飲宴、送禮、直接或間接拜票的行為。

劍青檢改指出，另建請法務部於檢審委員徵求意見期間，舉辦檢察長候選人說明會，作為唯一合法、合規平台，讓各候選人向檢審委員闡明理念、澄清意見。

聲明最後提到，法務部實可預留半日時間及適當空間，邀請全體檢審委員及各檢察長候選人依不同時段出席，受邀人可採實體、線上出席，候選人也可實體出席或書面表示理念，若利用本屆機會試辦，相信對於未來運作大有助益。

拜票 法務部 職缺

延伸閱讀

誰掌台北地檢署檢察長大旗？ 前調查局長、前廉政署長7人角逐

科偵立法...司改會、劍青檢改互槓 鄭銘謙：會兼顧人權

側翼稱「沒做功課遭法務部長打臉」 羅智強怒批斷章取義、將採法律行動

審科偵法草案立委質疑何不修刑訴法 鄭銘謙：透過內控防濫用

相關新聞

高金拿希特勒類比賴清德 卓榮泰：納粹歷史不會在台發生

行政院長卓榮泰今（7）日赴立法院備詢，無黨籍立委高金素梅將賴清德總統類比成納粹領導人希特勒，盼90年前曾發生過的德國歷史...

中國要印度抵制台灣「政治圖謀」 外交部譴責

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台回復感謝賴清德總統所發出的祝賀訊息，中國外交部卻對此向印度提出交涉，...

陸船翻覆事件未解 徐巧芯問卓揆：遺體要放一千多天？

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委徐巧芯就2月發生於金廈海域的陸船翻覆事件，詢問處理情形，質疑賴清德總統在任四年，...

振興台灣後花園給糖又鞭打 民進黨豈還敢笑「花蓮王」

民眾黨主席柯文哲環騎花蓮振興觀光，也暢談花東三法，藍白合作救花蓮已成共識，但綠營因對抗國民黨立院黨團總召傅崐萁，喊出不到花蓮旅遊、力阻花東三法等「報復性手段」；執政黨一手給糖、一手持鞭的兩面手法，不僅將花蓮縣民推得更遠，更印證「最愛台灣、最挺台灣」，都只是不負責的競選口號。

高金籲禁伐補償26億納總預算 卓榮泰：應回歸原民會

立法院會三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正案」，原民保留地禁伐補償金每公頃增至6萬，民進黨團主張違憲，侵犯行...

北市警察局長爭議 劉世芳：內政部自始就選李西河

北市警察局長李西河日前就任，但當初決策時，內政部警政署給了兩個人選，結果蔣萬安挑選的並不是李西河。國民黨立委徐巧芯上午質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。