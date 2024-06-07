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高金籲禁伐補償26億納總預算 卓榮泰：應回歸原民會

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立委高金素梅。本報資料照片。
立委高金素梅。本報資料照片。

立法院會三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正案」，原民保留地禁伐補償金每公頃增至6萬，民進黨團主張違憲，侵犯行政權。有立委建議依法增加的26億可在總預算內布局，行政院卓榮泰認為，應放在原民預算執行較恰當。

因應禁伐補償條例通過，補助金額度自2025年起，由每年每公頃3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整，但原民會強調，原民會明年度預算約為125億元，扣除法定義務支出70％預算，以及禁伐補償提升的20%預算，未來只剩下10%預算能為原民服務，很多業務恐無法繼續推動。

高金素梅今天在質詢時建議，禁伐補償依法增加的26億預算，應該放在3兆2000億的行政院總預算大水庫，而不是原民會125億的小水池中調整，才不會對原住民造成傷害。

卓榮泰強調，此舉要經過國家財政紀律考量，以及整個預算概算編列，現在已經進行到相當程度，所以這26億增加出來的預算，屬於原住民同胞應得的照顧，理應放在原民預算內執行。

卓榮泰重申，從3萬到6萬，整個預算加倍增加，對人事自治的法定義務，應該是對原住民族人同胞，放在相關預算裡面去執行。

針對高金質疑卓榮泰與前內閣團隊不同調，卓榮泰否認，強調前主計長說的是大家有共識合理討論，而且這樣可能違背設立原住民委員會的利益，這些都有慎重考慮。

卓榮泰 原住民 行政院 高金素梅

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