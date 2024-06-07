陳其邁：國民黨版財劃法 對雙北以外四都不公平

高雄市長陳其邁今天表示，國民黨版本財劃法把土地因素拿掉，對雙北以外的四都不公平，並喊話立法院長韓國瑜「最了解高雄」，希望立院審酌財劃法時應考量土地、人口老化等因素。

立法院近日討論財政收支劃分法修法，目前有20多個版本，各版本歧異大。陳其邁今天上午出席社宅動工典禮時接受媒體聯訪，媒體問及，國民黨所提的財劃法，高雄統籌分配稅款增加最少一事。

陳其邁說，國民黨的版本，對新北、台北之外的其他四都非常不公平，因為此版本把土地因素去除掉。以高雄跟台北為例，高雄人口跟台北一樣，但土地面積是台北11倍大。像桃源、六龜等山區偏鄉，還是需要蓋馬路、提供公共、長照服務，這些都會增加地方政府財政非常大負擔。

陳其邁在社宅動土典禮致詞時繼續此話題，他在台上說，韓國瑜過去是高雄市長，「韓市長最了解高雄的狀況」，希望立法院再審酌財劃法時應該把人口、土地、年紀等因素列入考量。

陳其邁在聯訪時說，過去中央是按照財劃法公式計算，另外需要負擔的金額就用專案或計畫型的補助來補足建設或是社福支出比較多的地區，總體來說這樣比較公平。

陳其邁指出，雖然國民黨版本看起來是把餅做大，但是這個餅先不計算的話，用水平的分配比例來講，對於中部跟南部的縣市「非常非常地不公平」。

陳其邁也以人口因素討論，他說，高雄、台南人口結構老化，在桃園或者是新北年紀比較輕，人口老化下長輩的長照醫療與衛生服務的預算就會增加。財劃法如果用單一人口因素，而沒有考慮到整體人口結構，或者是土地面積、區域均衡發展等，這對大家都不公平。

陳其邁認為，國民黨的版本看起來是把餅做大，「把餅做大可以，但這個分配的比例要做一些調整，否則對中部跟南部很不公平、很不公平、很不公平。」

話鋒一轉，陳其邁說，台中幅員也非常遼闊，包括高雄、台南、屏東等土地面積都很大，國民黨所列出的表格是把這個餅做大，但垂直的餅做大，那單就水平的比例來看是不公平的，「這個餅要做多大？大家可以討論。 」