高金拿希特勒類比賴清德 卓榮泰：納粹歷史不會在台發生

行政院長卓榮泰今（7）日赴立法院備詢，無黨籍立委高金素梅將賴清德總統類比成納粹領導人希特勒，盼90年前曾發生過的德國歷史，不應因少數人的權力慾望，在台重新上演，受苦的將會是人民。卓榮泰強調，不會發生在今日的台灣。

高金素梅質詢時大篇幅講述德國納粹歷史，批評民進黨抹黑國會改革是擴權黑箱，還稱背後有中共領導人習近平在指導，外頭的黑熊部隊也在喊打喊殺，如今行政院又要提覆議案，過去希特勒反共抹紅，全面獨裁，賴清德也喊社會改造、國家重建，但對抗在野6成民意是守護民主嗎？

卓榮泰表示，台灣人民一波又一波地面對威權，前輩犧牲生命及熱血換得我們今天能站在這邊互相且民主的對話，以納粹歷史將賴清德牽連成希特勒並不恰當，也別對青鳥活動群眾貼標籤，那些人絕對不是民進黨人號召來的，是因為他們看不到立法院審查時有合理、符合民主程序的審查，所以主動站出來。

「你歷史是對的，但內容是不對的。」卓榮泰直言，以納粹歷史引申過來，有嚴重的落差，賴清德是要洗滌威權時代的人心，往更民主自由、更開放的台灣，往好的方向發展；若委員不希望被用習近平做連結，那也不該以希特勒來引述任何人。

高金素梅批評，立法院審查國會改革法案那幾天，議場內暴力橫行，他看了行政院提出的7大覆議理由，與議場內民進黨立委、青鳥的控訴、網軍側翼說法一致，她認為卓榮泰正站在民主的懸崖邊，盼卓以史為鑒，不要鑄成大錯。

卓榮泰解釋，對於行政院發言人、政委講的話跟某些場景一樣，他認為，若要控訴程序不正義，這種正義之聲只會有一種，不會有兩種，所以講法一樣一點也不奇怪，行政院只希望能重新檢視法案，努力把程序不正義平反過來。