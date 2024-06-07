中國要印度抵制台灣「政治圖謀」 外交部譴責

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台回復感謝賴清德總統所發出的祝賀訊息，中國外交部卻對此向印度提出交涉，並稱印度對「一中原則」有政治承諾，理應抵制台灣的「政治圖謀」。外交部今對此予以嚴正駁斥。

印度國會大選落幕，現任總理莫迪當選連任後，賴清德總統在X平台發文祝賀，莫迪也回應感謝祝賀，並稱期待台印之間關係更加緊密；中國外交部發言人毛寧6日在例行記者會上表示，中國已向印度表達抗議，更稱印度政府「理應認清、警惕並抵制台灣當局的政治圖謀」。

外交部表示，各國對於印度順利完成國會選舉並由總理莫迪勝選連任事均紛紛表達祝賀之際，中國卻以政治脅迫恫嚇及散播各項謬論，企圖混淆國際視聽，反更凸顯其威權體制本質。台印度就民主選舉結果相互致意不僅是國際慣例，也充分展現雙方友好情誼及對民主普世價值之堅定信念，他國無權置喙。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會普遍公認的現狀。我國積極捍衛民主體制與尊重人權法治，不會因為中國的威嚇逼迫而退讓，更不會因為中國謬稱台灣是其一部分，就改變我國主權地位。

外交部表示，台灣堅持以自由、民主、人權的共享價值與國際社會交往，也致力在互惠互利的合作中與各國共創雙贏。反觀中國無理蠻橫施壓及威嚇台灣國際友人的作法，只會徒增負面效果。我國政府樂願與印度莫迪政府深化經濟與科技等領域的合作，持續建立更緊密的友好關係，並將堅守民主陣線，積極與理念相近國家共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。