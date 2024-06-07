網傳將討論撤僑行動 AIT：僅是例行性一般會議
網路上傳出美國在台協會（AIT）近期即將邀集在台美國公民開會，討論台海若爆發戰爭的撤僑行動，不過AIT發言人回應說，這只是例行開會，與在台美國公民討論與台美有關的一般性事務。
網路上流傳，AIT在6月5日向在台美國公民發出邀請，擬於6月14日下午3時，於AIT台北館址舉行說明會，由即將卸任的AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）向其公民說明台海戰爭爆發時的撤僑行動，並回答聽眾問題。
對此，AIT發言人今表示，AIT會定期舉行會議，邀請在台美國公民討論與台美有關的一般性事務，以及AIT所能提供給公民的服務。他也指出，該會議的目的也是給予機會，讓公民可以向AIT的管理階層，和領事館代表提出疑問。AIT表示，6月14日的會議是他們在台定期，持續舉辦的活動。
據了解，相關會議過去是定期舉辦，但由於受到新冠肺炎的影響，過去5年所舉辦的次數不多，近期才重新恢復舉辦。
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