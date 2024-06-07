國民黨版財劃法高雄分最少 陳其邁指不公平喊話韓國瑜

財政部已將財政收支劃分法修正草案相關試算結果送交立法院，按國民黨團版試算，中央統籌分配稅款將由4099億元暴增至9876億元，六都中台南及高雄增加最少。高雄市長陳其邁今天對此連說三次「非常不公平」，並向立法院長韓國瑜喊話，指韓曾任高雄市長，了解高雄，國民黨版修正內容去除面積及人口結構等因素，對中南部很不公平。

據國民黨版財劃法修正結果，六都中以新北市增加619億最多，彰化縣增443億元、台中市增407億元次之，六都中，台南市的254億及高雄市300億增加最少。

高雄市長陳其邁今早參加興邦安居B動土典禮，會前受訪談及此事難掩不滿，他說，國民黨版本去除掉土地因素，對新北、台北以外的其他四都都不公平。以高雄跟台北為例，人口雖一樣，但高雄土地面積是台北的11倍大，但像桃源、六龜山區偏鄉還是要蓋馬路，還是要有公共服務及長照等服務，這些都會增加地方政府財政負擔。

他說，以人口結構來看，桃園或是新北年紀比較輕，高雄、台南，口相對年紀偏老，地方政府對長輩的長照醫療、衛生服務預算比例也會增加。所以單用人口因素而睏 考量整個人口結構或土地面積，區域均衡發展，這個其實對大家都不公平。

「國民黨版本雖然餅做大，但從水平的分配比例來講，對中、南部的縣市來講，非常、非常的不公平」，陳其邁說認為，分配的比例應該做一些調整，「否則對中部跟南部很不公平、很不公平、很不公平」。

陳其邁說，台中，高雄、台南、屏東幅員非常遼闊，但國民黨試算表是垂直地把餅做大，但單就水平的比例來看，其實是不公平的。過去中央的作法說是按照這個公式，然後其他金額就用專案補助方式或計畫型補助方式，補足一些建設發展或社會福利支出較多的地區，但是在假如用人口因素，那花東、高屏面積都很大，就很不公平。