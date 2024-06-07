「救國團條款」綠封殺 柯建銘嗆藍：怕護航後遭罷免

國民黨立委游顥等人提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，今天排入立法院會報告事項，民進黨團提議退回程序委員會，因國民黨團未動員以人數優勢表決，全案退回需重新在程序委員會闖關。民進黨團總召柯建銘批評，國民黨不敢來、民眾黨團總召黃國昌也不見了，怕護航不當黨產後成為罷免標的，因此展開大逃亡。

「我們需要六個勇士。」柯建銘呼籲，在野若要起義來歸，最好的途徑就是支持國會改革覆議案，只有六個名額而已（即獲過半立委支持，讓覆議案成功），必要時會增加，朝野共同追求憲政體制完整。

民進黨團幹事長吳思瑤也還原議場情況，她說，民進黨認為不公不義的黨產條例絕對不能借屍還魂、重蹈覆轍，因此祭出甲級動員，沒想到國民黨沒有動員，在場也沒人對退回法案有異議，成功讓國民黨護航救國團的政治操作無法遂行。

吳思瑤直言，國民黨自知理虧，無法面對違背社會民意的提案，所以不敢來挺，今天院會的例證，也讓人看到社會公民力量無比強大；國民黨一再提出許多沒有社會正當性、違反社會主流民意的遞案，但基於民意壓力只能低頭。