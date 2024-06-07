民進黨：錢坑法案引起藍營內鬨 籲懸崖勒馬、立即撤案

民進黨發言人戴瑋姍今天表示，藍白聯手共推破兆花東三法，立法院長韓國瑜違反議事中立原則，呼籲藍白兩黨懸崖勒馬，不要再繼續硬幹，花東三法應撤案。

戴瑋姍表示，藍白兩黨聯手花東三案除了違憲，韓國瑜及江啟臣身為國會的正副議長，卻屢次打破議事中立原則，韓國瑜主持議事不中立、法案未經協商就要強行表決；江啟臣在年改復議案表決，下場投票改變結果；共同提案強制要求行政院編列預算，更明顯違反憲法權力分立原則，完美示範立法權侵犯行政權的違憲提案。

民進黨發言人卓冠廷表示，國民黨團總召傅崐萁拖著整團國民黨堅持要推花東三法，但近期國民黨內開始出現雜音，甚至可能要踩煞車的時候，另一邊幫他踩油門往前衝的卻是民眾黨團總召黃國昌。國會擴權法案的例子還歷歷在目，花蓮N兆錢坑法案傅黃兩人又要強行通過一次，呼籲藍白法治觀念深的立委們得醒醒，不要忽視民意。

民進黨發言人吳崢表示，請藍白兩黨懸崖勒馬，不要再繼續硬幹，花東三法應撤案，而針對行政院對國會擴權法案的覆議，也應再立法院會表決時投下贊成票，讓備受爭議的法案退回重新審議，藍白莫再藐視10萬人民上街頭的民意，並讓國家憲政體制回歸理性與正常運作。