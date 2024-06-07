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藍未動員護黨產條例修法 綠成功封殺「救國團條款」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委游灝等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，今天排入立法院院會報告事項，民進黨團提議退回程序委員會，由於國民黨團並未動員以人數優勢進行表決，全案退回。圖／游灝辦公室提供
國民黨立委游灝等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，今天排入立法院院會報告事項，民進黨團提議退回程序委員會，由於國民黨團並未動員以人數優勢進行表決，全案退回。圖／游灝辦公室提供

國民黨立委游灝等提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，今天排入立法院院會報告事項，民進黨團提議退回程序委員會，由於國民黨團並未動員以人數優勢進行表決，全案退回需重新在程序委員會闖關。

黨產條例」修法共有37位國民黨立委提案、連署，提案案由指出，鑑於黨產條例實施情形，發生行政機關不當擴權，嚴重侵害公益團體（如：救國團）權益，除妨礙其正常運作，亦損及社會和諧，顯偏離初始立法目的，為促進民主政治良性發展，保障人民依法享有之憲法基本權，因此提案修法。

具體修法條文為，在黨產條例第四條，關於附隨組織定義，新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」文字。若修法通過，救國團將可望解套，不再被認定為附隨組織。

修法 國民黨 救國團 民進黨 立法院 黨產

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