藍委游顥提案搶救「救國團」 民進黨團提案退程序委員會

立法院會今天處理報告事項，國民黨立委游顥等人提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，被民進黨團提案退回程序委員會，國民黨團沒有表示有異議，依照民進黨團提案通過。而此提案被視為在幫救國團解套。

國民黨立委游顥等37人連署提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，增訂附隨組織但書「曾隸屬於國家者，不在此限」，並溯自條例公布施行日起適用，適用對象為救國團。

游顥日前強調，救國團是公益社團組織，其團委會內各鄉鎮會長有國民黨，也有民進黨擔任會長，長時間投入社會服務的義工也不分藍綠，報名參加活動或學習課程的終身學習中心更都是一般民眾，早已是中性組織。

游顥等人提案於周二程序委員會順利排入今天報告事項，立法院會今天在處理報告事項時，民進黨團提案退回程序委員會，立法院長韓國瑜詢問有無異議，現場無異議，韓國瑜裁示，此提案退回程序委員會重新提出。