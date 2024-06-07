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談花東三法 柯文哲：不應綁一起、優先處理花東快

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲（右）與黨籍立委林憶君（左）等人騎自行車環騎花蓮，為震後的花蓮行銷觀光旅遊。記者王燕華／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲（右）與黨籍立委林憶君（左）等人騎自行車環騎花蓮，為震後的花蓮行銷觀光旅遊。記者王燕華／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲今天「環騎花蓮」振興震後觀光，對於「花東三法」，他說，3案應分開討論，「一條安全的路到花東」訴求是對的，會優先處理花東快，其他慢慢再討論，也不主張用特別預算，還是要經過財務評估，算出來合理就蓋，不合理就不蓋。

柯文哲上個月曾到花蓮為災民加油打氣，聽到在地業者劉瑞祺反映地震後遊客量明顯下降，因此再度與妻子陳佩琪來到花蓮，與黨籍立委林憶君一同騎乘2天200公里，把花蓮主要景點騎過一遍，希望告訴大家花蓮很安全，歡迎來旅遊。

對於花東三法，柯文哲說，民眾黨的態度很清楚，就是應該個別討論，且優先支持花東快速道路。

他表示，在台大當創傷部主任時看過數據，花東地區車禍死亡人數每10萬人口最高，有一個很大的理由是交通路線不完善，因此建構一個安全快速的交通幹線確實有必要，且花東快從民國78年就講到現在，已經35年，黨團原則上會優先處理。

至於國道6號東延花蓮、環島高鐵，柯文哲說「一分錢一分貨」，不主張用特別預算，還是要按部就班經過財務評估，算出來合理就蓋，算出來不合理就不要蓋，回歸科學態度處理。

媒體詢問，國民黨團立院總召傅崐萁是否有來溝通花東三法？這次到花蓮是否與傅或他的妻子縣長徐榛蔚見面？

柯表示，這次是應在地觀光業者邀請，沒有安排與傅、徐見面。以在地立委的立場當然會幫地方爭取福利，或有些人會說是爭取選票，但民眾黨有主體性，一向標榜理性務實科學，凡事有輕重緩急，3個法案不可能綁在一起。

柯文哲說，「有一條安全的路到花東」訴求是對的，應該安全快速的從台北到花蓮，再接花東快速道路，這個做起來合理，至於環島高速鐵路，有點天馬行空，還要算合理不合理，慢慢再討論。

柯文哲 民眾黨 花東快 花蓮 觀光

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