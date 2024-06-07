【專家之眼】賴清德式團結風格發展 值得注意

賴清德當選總統以來，在多次演說中提及團結。只是他對在野陣營喊團結，相關輿論多不買單。例如趙少康早早表示，團結是能不能感動別人來合作、甚至配合自己的事，從賴一路以來的行事風格，要做到團結，大概是緣木求魚，只不過對在野黨喊喊漂亮話給外人看罷了；也有媒體人指出，賴講的是虛無的團結。

然而，賴的說法，真的沒有影響力嗎？其實他作為執政者，有很多工具可以操作成他想要的團結形式。而仔細觀察賴的講話，似乎已經勾勒出他的團結論述，也形成了某些共同行動了。

首先，在論述部分，是他在520演說裡，提到「中華民國憲法」六字。外界評論多集中在賴如何藉此對中共展開他的新兩國論，但他其實是在對內呼籲團結時所說，位於第六項：「團結力量大，繼續壯大國家」部分。賴說：根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

賴以中華民國憲法聯繫到兩國互不隸屬說法是很特別的。因為：一、前總統蔡英文談到憲法，大多用於對中共喊話，稱她的政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。這是用於對外，而非對內。如此用法道理很簡單，因為綠營對於中華民國憲法，始終覺得那是在中國大陸制定，並不適用於台灣，就算真要應用，那也是策略性的。

二、蔡在對內試圖表達團結台灣意思時，對稱呼國家用語，後來逐漸使用「中華民國台灣」，兼採台灣、間或穿插中華民國等說法，賴雖在演說裡也交錯使用類似詞彙，但在此卻是用了中華民國來表達。

賴採取了與蔡不太相同的論述，但卻奇妙的與藍營有類似之處。過去慣常使用中華民國來團結國人者，其實是藍營，甚至更進一步，使用中華民國或中華民國憲法，也是藍營用以表達與中共形成共識基礎的用語，此即所謂「一中各表」、「憲法一中」，甚至是「憲法九二」等。

當然賴在使用相關詞彙時，許多用意與藍營不同，也沒全採蔡的說法，甚至使用了「希望中國正視中華民國存在的事實」這種在過去重要官方典禮裡，幾乎未曾用過的奇妙語法。但賴把相關概念連結新兩國論的使用，卻出現兩種意涵：一、混淆視聽：藍營過去多數以違憲批評綠營的兩岸立場，綠營則顧左右而言他，回以中共鴨霸與當前民意云云，但賴此次卻引憲法支持其兩國互不隸屬說法。了解憲法與綠營論述脈絡者雖然明白其中蹊蹺，但一般人民恐怕不容易分清，再加上能釋憲的大法官全為綠營總統所提名任命，未來藍營再批違憲恐怕也失去著力點。

二、把橋梁變成分離基礎：過去藍營以「一中各表」、「憲法一中」等說法，表達與中共形成的共識基礎，近幾年九二共識在台灣民意的反應不佳，甚至出現「憲法九二」等新詞力圖挽救之。但賴說法一出，似乎突破過去憲法在兩岸中，多用於當作與中共展開對話的橋梁模式，而是轉身變成連結兩國論的引子。這是某種「一個憲法，各自表述」情況，繼續下去，甚至可能有奪取近幾年藍營表述制高點的效果，也讓人有種既視感，情勢發展值得注意。

其次，在賴論述之後，台北政壇也能觀察到出現某些行動配合團結之勢。儘管國會改革議題看來熱鬧滾滾，朝野鬥得不亦樂乎，但520後大陸軍演與外交戰議題，也使在野黨必須表態。雖然過去面對外部壓力的表態方向，在野黨一向與執政黨站在一起，但部分細節間還是有異，而現在如果注意到若干外交戰場上的處理手法，某些台灣不同政黨立場者表述的細節，確實看起來有更趨近現象。

之所以形成如此現象，其實也有其他力量配合結果：中共方面持續壓縮中華民國空間，而支持兩岸和平發展力量，缺乏有胸襟遠見的領導人。否則賴才剛上台，就算有論述，許多工具還沒來得及拿出來，他目前所言，更偏重於期待部分。

綜合言之，目前呈現出的賴式團結風格，是要讓在野黨往他想的方向轉。本文以兩岸關係為例，看到賴對中華民國憲法的運用，把原本與中共展開對話的橋梁功能，一變為連結新兩國論的起點。未來以中華民國憲法談兩岸的聲音，要讓外界辨認其真實立場，恐怕要花一番功夫，對中共來說，恐怕有更多的挑戰，至於未來兩岸和平發展的道路，就更崎嶇了。