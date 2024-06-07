通保法初審 檢警可調流量紀錄惹議

立法院司法及法制委員會昨天初審通過通訊保障及監察法部分條文修正草案，有關網路流量紀錄及使用者資料的調取方式，審查討論後仍無共識，交由黨團協商。國民黨立委羅智強質疑，檢警可調取網路流量紀錄，有侵犯人權之虞，「我怎麼知道資料不會拿給王義川？」

司委會前天審查科技偵查及保障法、昨天審查通訊保障及監察法修正草案，法律有無侵犯人權是立委質詢的焦點。

羅智強表示，科偵法、通保法都一樣為了打擊詐欺與其他犯罪而立法、修法，事前為了辦案效率與犯罪偵查，因扣上的帽子很大，他可以理解，不過辦完案後總要通知當事人，告訴他「你被科偵了」，如果不能得做到，就要修法解決。

民眾黨立委黃國昌說，這部法案基層等待很久，調取網路流量電信業者本有協力義務，但罰則中業者不配合可處五十到二百五十萬元罰鍰，只占三大電信業者營業額的零頭，且法案將撤銷業者特許資格刪除，等於自廢武功。

民進黨立委莊瑞雄質疑通保法調取網路流量的規定，法務部的構想是什麼？要求業者軌跡要保留多久？他認為草案律缺乏明確性，要求法務部訂子法以便執法。

通保法定義網路流量紀錄，指的是用戶使用電信服務後，公眾電信網路所產生的通訊設備識別資料、網際網路位址與位置等未涉及內容的紀錄。