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綠發動「諾曼第反攻」 劍指韓國瑜

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明王千豪／台北報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

新國會開議以來，民進黨立法院黨團失去席次多數優勢，在表決中居於劣勢，近期綠營發起反攻，將矛頭對準立法院長韓國瑜。民進黨團總召柯建銘表示，韓國瑜主持議事不中立、法案未經協商就要強行表決，還領銜提案花東交通案二兆元錢坑，「笨蛋，問題就在韓國瑜」。國民黨立委則反擊，綠營的批評只是為了「蹭」韓國瑜。

柯建銘表示，國會最後的長城，是民進黨築起來的，昨天是六月六日諾曼第登陸，民進黨團要築起最後長城大反攻，要逼藍營道歉撤案錢坑法案，才能解決問題，希望下個會期是個正常的立法院。柯建銘說，韓國瑜是「青鳥行動」最後一個頑強抵抗者，法案要先協商這件事，他出來罵、寫臉書，講了多少次了，韓國瑜都當作沒聽到。會如此發展的原因，大家要想一想，不是中國不然是什麼？「台灣人民不是白癡，白癡是你自己」。

民進黨立委林楚茵表示， 四年前的昨天，是韓國瑜被罷免高雄市長的日子，很遺憾，四年後的韓國瑜就算變成立法院長，草包沒有變，甚至壞心眼成為「傅隨組織」一員，國民黨爛戲沒人看得懂，總有人該負責。

國民黨立委王鴻薇表示，拜民進黨之賜先前罷免韓國瑜，韓才有機會當上立法院長，林楚茵等綠營人士至今還在崩潰，所以才來蹭韓國瑜。

韓國瑜本人則一派輕鬆，昨天中午偕副院長江啟臣宴請司法法制及衛環委員會藍委餐敘。與會的國民黨立委羅智強表示，基本上是好朋友聚會，沒有太多嚴肅的話題。國民黨團首席副書記長林思銘表示，席間有談到花東交通三法，大家認為經過詳細討論，再看怎推動。

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