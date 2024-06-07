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觀察站／韓院長不當喬王 考驗真本事

聯合報／ 本報記者唐筱恬
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

國會改革大戰結束後，行政院昨向立法院提出覆議，朝野從對峙走向開戰，民進黨團總召柯建銘直指「問題就在韓國瑜」，抗議韓主持議事不中立，未經協商就強行表決，還領銜提案花東交通案兩兆錢坑。新政府上任尚未滿月，就把箭靶對準國會議長，綠營側翼同步對韓發動攻擊，宛如當年黑韓產業鏈再現。

新國會三黨不過半，民進黨過去八年完全執政順風順水的情況不再，立院攻防屢遭挫敗，柯建銘應該更想念過去「王柯體制」，即使扁政府時朝小野大、馬政府完全執政時，還有「公道伯」王金平的時代。

王金平重視坐下來「喬」，每遇爭議就協商，堅持「尊重少數、包容多元，接納異見」。韓國瑜不當「喬王」，主持協商強調公開透明，協商不成就表決，按議事規則走；面對朝野衝突，他用韓式幽默緩和，國會大亂鬥議場喧囂時，韓突然宣布要大家祝綠委吳思瑤生日快樂，一句話緩和緊張氣氛。朝野劍拔弩張，韓國瑜宴請藍委，表達希望暫緩推動衝突法案。他還出席委員會旁聽打詐專法進度，以身作則盼立院朝野能將焦點拉回民生政策正軌。

過去面對媒體總是金句連發，現在韓一概彎腰拱手稱「謝謝、小心」，謝絕採訪；「遲到」不再與韓畫上等號，韓院長守時，接見外賓、主持院會皆分秒不差。政壇謠傳台中市長盧秀燕、與韓國瑜、立院副院長江啟臣「韓江盧」三人可能結盟競爭國民黨主席，韓深夜發新聞稿澄清，強調議長不參與政黨事務，第一時間止住謠言，嚴守中立形象。

當年狠甩阿扁一耳光的「立院衝組」、捲起全台韓流的「禿子菜販」，被罷免沉潛多年後，韓重返政壇坐上國會龍頭寶座，更謹慎低調，「韓國瑜二．○」蛻去輕佻冒進，展露的是政治手腕與深算。不當「喬王」，不讓立法院成為「喬家大院」，韓國瑜樹立國會議長新風格，下一步面對朝野覆議大戰，如何化解對立、維持國會形象，考驗他的真本事。

吳思瑤 國會改革 柯建銘 民進黨 江啟臣 王金平 盧秀燕 韓國瑜

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