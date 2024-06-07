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海洋保育法初審通過 闖海洋庇護核心區最重罰50萬

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
立法院內政委員會昨天繼續審查海洋保育法草案，海洋委員會主委管碧玲（右）出席協商草案內容。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會昨天繼續審查海洋保育法草案，海洋委員會主委管碧玲（右）出席協商草案內容。記者邱德祥／攝影

立法院內政委員會昨初審通過「海洋保育法」，明定海委會應設審議會畫設海洋庇護區，區分為核心區、緩衝區、永續利用區層次管理，未來行為人、海陸域交通工具駕駛人或船長進入核心區，最重可罰五十萬元罰鍰。環保團體推動多年的法案距離實現只差最後一哩路。

海委會主委管碧玲表示，明天為國家海洋日，條文毫無保留送出委員會，就是送給台灣海洋最好的禮物。由於漁民原住民的衝擊最直接，畫定海洋庇護區的過程，給予其三分之一審議委員比例，審議會也採三分之二多數決，讓漁民、原住民有否決權。

條文明定，海委會得就海洋生態系統有特別保護必要，未經其他主管機關畫設為海洋保護區者，畫定為海洋庇護區，海委會應設立審議會審議，由專家學者、原住民、漁民團體、保育團體等民間團體及有關機關代表組成；不具官方身分的代表，不得少於委員總人數的一半，原住民及漁民團體的代表總人數，不得少於委員總人數三分之一。

初審條文明定，除軍事目的、海域巡防、犯罪查緝、海難救助、科學研究等活動外，任何人及海陸域交通工具禁入海洋庇護區的核心區，違者處行為人、運具駕駛人或船長，誤入經勸離者不罰，但兩年內經勸導又再犯者，將可開罰。

原住民 海委會 漁民 管碧玲

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