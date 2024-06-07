晴空匯火場調度 民代質疑 監委將查

新竹市晴空匯大樓火警釀李詠真與周立鑫兩名消防員殉職，監察委員葉大華、王麗珍昨表示將申請自動調查，釐清大樓屋齡僅9年，為何排煙設備無法運作，管道間、防火措施是否符合安全規範，新竹市消防局火災搶救現場指揮調度是否合宜，以及市府是否落實高樓層建物公安申報及安檢措施等。

昨天新竹市議會總質詢，議員們也砲聲隆隆。議員劉崇顯質疑，為何2名消防員喊Mayday時未淨空頻道，吹哨者說殉職消防員呼喊「無線電請勿占頻」，代表呼救當下還有其他現場資訊透過相同頻道傳遞，顯然違反規定。

消防局長李世恭答覆，當時有清空頻道，但每支無線電呈現出來的時間會差1、2分，且因發現現場訊號不佳，也有請同仁架設強波器。李世恭公布當時在大樓內搜救的光復分隊小隊長無線電下載檔案，這段長約1分19秒的無線電音檔與譯文，證明第一次收到Mayday訊號是在5月27日零時15分。

李世恭表示，這段音檔是日前流出5段音檔後的通訊內容，從下載的3支無線電音檔中可聽到，當天收訊真的不好，只有最靠近殉職消防員的搜救人員有聽到2人呼救，大樓外部也僅聽到一聲「Mayday Mayday」。

「錄得到不一定聽得到。」李世恭重申，現場救災同仁當下多次在無線電中表達「告訴我你的位置」、「請重複一下你的姓名」，未獲得回應，確實並未聽到殉職同仁的姓名和位置。

議員劉崇顯指出，2消防員先前的任務是疏散現場民眾，從輕裝到全副武裝進入火場需要時間，李世恭說他們「急於救人」非常不厚道，並質問要2人到火場救人，究竟是先鋒隊或大隊指揮官下令？他還質疑到底幾點下令搜索8樓，指揮權何時轉移？

李世恭答詢，是分隊初期指揮官下令，2人大概是5月26日晚間11點50分進火場，為何沒交接等尚待釐清。