花東交通案雜音 傅崐萁反擊

國民黨立院黨團總召傅崐萁領銜提出花東交通法案，民進黨屢指相關法案是錢坑，苗栗縣長鍾東錦前天也指是假議題，就連黨內也有雜音。傅昨天說，此案會採BOT、政府零出資，還反批民進黨兩兆風電才貪腐；鍾則表示，不管中央政府或財團投資的可能性不很大，環評通過機率太低，「我比較喜歡說老實話。」

鍾東錦前天議會答詢時直言，花東交通三案未必有利花蓮觀光，這是假議題。他昨解釋，花東三法有點天馬行空，想實現真的要很久，難度很高，CP值也不夠。

鍾直言，不管中央政府或財團投資的可能性不很大，環境影響評估才是最重要的，通過的機率太低，就以工法來說，中橫公路曾被當作是一大政績，但921大地震後不通，花東是地震頻繁地區，是否適合做此建設？所以他認為是假議題。

鍾也說，他只是講出心裡話，不見得一定正確，傅崐萁真的很厲害，或許有什麼特殊想法及法寶也說不定。

對於鍾東錦說法，傅崐萁以高鐵為例回應。傅說，台灣是多元社會，可表達看法，但苗栗縣歷屆縣長包括前縣長徐耀昌、劉政鴻及苗栗立委都不斷爭取高鐵設站苗栗，通車後，苗栗是欣欣向榮還是全面衰敗，大家很清楚，苗栗進駐科學園區，人口移入、經濟投資進入。

傅崐萁說，花蓮人只有32萬人，但進出花蓮每年有1200萬至1400萬人次，花東交通是給國人使用的便捷交通建設，他已5度發新聞稿強調將採BOT模式、政府零出資。他並批民進黨再三散播兩兆錢坑法案謠言，事實是，只有貪汙腐化、風電兩兆貪汙錢坑，絕無所謂的花東交通兩兆錢坑。