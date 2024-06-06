卓榮泰宴請綠委 吳思瑤：談及三大議題財劃法、能源等

行政院長卓榮泰6日晚間宴請第二波民進黨立委，今日主要宴請對象為財政與經濟委員會的立委們，其中經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲、央行總裁楊金龍、黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤皆出席。會後吳思瑤受訪也提到會中談及三大重點包括覆議案、財劃法及能源議題。

吳思瑤指出，今天餐會討論重點有幾項關鍵字，包含行政院對國會職權修法提出覆議、財劃法，以及政府能源政策。針對國會擴權法案，這部分行政部門已提出覆議案，卓揆也重申七大覆議理由，這是行政部門捍衛憲法精神、捍衛行政權必須做出的舉措。

再來就是財劃法的修正，吳思瑤表示，立法院目前有20多個版本，但歧異甚大，包含一、中央挹注地方財源從最低的增加新台幣330億元，到國民黨版本增加5,777億元，差距高達17倍；顯見修法不管水平分配、垂直分配都還非常複雜，有不同計算公式與切入重點都需要漫長討論，尤其是這也涉及中央、地方的財務分配，且中央與地方也尚未取得共識。

吳思瑤說，財政是專業且攸關公平正義，財劃法不能倉促立法、不能為快而快、不能粗糙推動，且經過務實分析，無法推出比現行財劃法更好作法，因此餐會中大家有共識，不會推出政院版本或是黨團版本的財劃法，未來也會團結作戰。

第三項議題就是能源議題，吳思瑤表示，郭智輝今天有來，郭也就最近媒體的各種擴大誤解再做說明，目前有幾個大原則，第一是穩定供電無虞到2030年前，國人無需擔心；第二，持續多元發展綠能，其實這幾年得能源轉型政策之下，台灣已成亞洲綠能的領先者，多元發展綠能是正確方向；第三個是依法落實非核家園，這樣的目標不變，這三大前提是有高度共識。