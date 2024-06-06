張麗善證實將參加海峽兩岸論壇 親自說明參加原因

海峽論壇將於6月15日舉行，陸委會今天下午在一場記者會中，證實目前有雲林及金門兩地方首長申請赴陸參與，張麗善本人今天證實並說明原因指出，近幾年來兩岸關係緊張，也直接衝擊到許多產業，參與海峽論壇，主要是希望能促成兩岸對話與交流。

張麗善指出，總統賴清德在競選期間曾說過，戰爭沒有贏家、和平無價，有機會願與中國國家主席習近平一起享用蝦仁飯、喝珍珠奶茶。但近年來兩岸因關係持續緊張，更對許多產業帶來衝擊，其中以農業、傳統製造業與觀光業造成的影響更大，以中南部地區尤為嚴重，雲林為農業縣更有所感受；因此，期待兩岸和平，讓台灣發展更順暢，可說是現今台灣的主流民意。

張麗善指出，尤其，今年520賴清德總統於就職演說時則強調「和平無價，戰爭沒有贏家」，「兩岸的未來，對世界的局勢有決定性的影響」，賴總統願意擔任「和平的舵手」也期盼「台海和平、互利互惠、共存共榮」。

因此，張麗善表示，「對話、交流」才是相互理解、創造和平的基礎；沒有對話，就沒有理解，沒有交流，就沒有和平，所以她參加海峽論壇目的，主要就是希望能促成兩岸間的對話與交流，唯有如此，才能達成賴清德總統所言「台海和平、互利互惠、共存共榮」的目標。

所以她認為，陸委會對她參加論壇應抱持喜聞樂見態度，而非給予負面評價。雲林縣政府也指出，縣長張麗善參加海峽兩岸論壇，已依規定呈報到中央並獲得核准，預定本月14日下午起請假，展開2天2夜行程，並遵守兩岸條例及相關法規。