柯文哲會見美台商會訪問團 談台灣務實面對現代化戰爭

民眾黨主席柯文哲今天會見美國國防承包商代表團，柯文哲表示，以目前的國防戰略來看，不對稱作戰是台灣的共識，應該加速科學化、數位化、無人化的轉型，打造量少質精的現代化作戰部隊，對方也親自邀請柯文哲出席今年9月在美國費城舉辦的美台國防產業論壇。

民眾黨晚間透過新聞稿說明，柯文哲率領民眾黨立委黃珊珊、林憶君會見由美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond）、美國太平洋陸戰隊前司令魯德（Steven Rudder）率領的國防訪問團，成員包括洛克希德馬丁、雷神、貝宜等國防承包商約30人，雙方約進行一小時的拜會互動。

柯文哲表示，台灣位處地震及颱風帶，台灣人太習慣面對災難，因而缺乏危機意識，但是「孫子兵法」裡面有一句話，「無恃其不來，恃吾有以待也」，就務實層面來看，台灣面對世界第二大經濟體的軍事壓力，在軍費支出、軍隊人數上皆不可能與中國抗衡，尤其在少子化的影響下，台灣是否有足夠的國防能量應對，也是非常重要的事。

柯文哲說，以目前的國防戰略來看，不對稱作戰的概念是台灣共識，應該加速科學化、數位化、無人化的轉型，打造量少質精的現代化作戰部隊。此外，台灣屬於海島國家，如何提升國防自製率，也是需要審慎思考的問題，除了國機國造、國防國造，如果能夠增加在地組裝及維修的量能，對於台灣的整體防衛，也是至關重要的事。

魯德指出，美國與台灣之間的共同願景，就是創建一個自由和開放的印太地區，希望能夠把這樣的願景，擴展到雙方韌性的建立及相互支持，特別是國防合作的韌性，不僅針對非對稱作戰，也包括傳統的作戰方式，台灣也應該借鏡俄烏戰爭的經驗，並且從中獲得啟示，包含無人系統領域在俄烏戰爭中發揮的功效。