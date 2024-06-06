花蓮重建辦公室成立滿月 劉世芳：從速從優提供協助

內政部長劉世芳今天說，花蓮重建專案辦公室成立至今已滿1個月，共39棟建築物獲弱層補強補助核定。她提醒對受災戶的協助要從速、從優，讓災民回復正常生活，並強調政府會提供必要協助。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳在內政部務會報中，聽取國土署報告0403震災「花蓮重建專案辦公室」服務成果。

劉世芳指出，因應0403地震後，5月6日成立花蓮重建專案辦公室，協助民眾辦理受損建物弱層補強及重建事宜，提供居住安置等相關措施。截至6月5日止，花蓮縣共有39棟建築物獲弱層補強補助核定，其餘案件會協同國家地震中心、國家住都中心逐案處理。

劉世芳說，短期安置旅宿有68戶入住、媒合完成租屋58件，另花蓮縣政府累計受理受災民眾租金補貼948件，並在5月31日已完成撥款822件，解決災民居住的燃眉之急。她也提醒，對受災戶的協助要從速、從優，讓災民回復正常生活。

國土署報告指出，因花蓮尚無都市更新案例，目前持續召開地震災損社區都市更新及危老重建說明會，截至5日止共有7場，向需要重建的住戶及管委會就自身權益、政府資源及辦理程序等面對面說明與溝通，協助民眾瞭解都更程序、重建方案選擇、財務負擔試算及政府協助等措施。

國土署說，說明會能讓民眾與社區可以進一步視實際生活需求，討論重建方式要採取公辦都更或自主都更，並在說明會後建立直接聯繫管道，利於即時提供重建工作的專業協助。

國土署表示，民眾關心重建工程費用支持部分，中央針對屬紅單且強制拆除者，參考花蓮縣興辦公共工程用地拆遷補償費自治條例推估的單價，訂定每坪補助的單價，後續會與賑災基金會擬定相關重建、價購房地的補助方案，減輕重建戶負擔。

劉世芳說，花蓮重建專案辦公室成立至今已滿1個月，工作人員持續在花蓮第一線就近、就地，為親訪或電話洽詢的民眾提供專業服務，協助在地受損民房能加速推動弱層補強、危老重建及都市更新等工作，政府會提供必要協助。

劉世芳也提醒國土署，無論是近期發生的花蓮大地震、新竹高樓層火警意外或氣候變遷造成的強降雨等，應從土地及建物管理層面思考，強化各項防災準備，以有效降低災害造成的影響，從根本改善震災的嚴重威脅、提升國家韌性，讓民眾享有符合期待且更宜居的生活環境。