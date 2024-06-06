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遠見五星縣市長評比 陳其邁首入榜、盧秀燕蟬聯

中央社／ 台北6日電
2024遠見縣市長施政滿意度調查贈獎典禮6日在台北舉行，連江縣長王忠銘（左2起）、台中市長盧秀燕、台東縣長饒慶鈴、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁皆獲5星縣市長肯定，受獎後與遠見天下文化事業群創辦人高希均（左）、發行人王力行（右）合影。中央社記者王騰毅攝　113年6月6日 中央通訊社
2024遠見縣市長施政滿意度調查贈獎典禮6日在台北舉行，連江縣長王忠銘（左2起）、台中市長盧秀燕、台東縣長饒慶鈴、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁皆獲5星縣市長肯定，受獎後與遠見天下文化事業群創辦人高希均（左）、發行人王力行（右）合影。中央社記者王騰毅攝　113年6月6日 中央通訊社

2024年「遠見縣市施政滿意度調查」結果出爐，高雄市長陳其邁、台東縣長饒慶鈴首度名列五星首長；台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁與與連江縣長（馬祖王忠銘則為蟬聯。

此外滿意度躍升最多、獲最佳進步表現獎的縣市長，則包括台北市長蔣萬安，以及苗栗縣長鍾東錦。

「遠見縣市長施政滿意度調查─五星縣市長贈獎典禮」，今天在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行，名列五星首長的5名縣市長今天均出席；獲最佳進步表現獎的蔣萬安因公未能出席，由副市長李四川代表；鍾東錦本人則出席受獎。

盧秀燕以72.9%的施政滿意度，居6都及全台縣市之冠。盧秀燕致詞表示，自她執政以來，一直都把台中市當成一個大家庭，把市民當家人照顧，她被稱為「媽媽市長」讓她備感溫馨及榮耀，連續兩年獲得五星首長，是市民對她最大的肯定。

陳其邁施政滿意度達71.3%，致詞時他也表示，高雄幅員廣闊，他在市長任內每遇颱風都要到處跑，連最遠的桃源山區都去了8次，議會質詢時也獲在野議員肯定。陳其邁說，常有人笑高雄是鐵鏽之都，但高雄人「認份不認命」，我們靠改善治安、發展觀光及招商，一步步將高雄打造成美麗城市，未來還要持續努力。

翁章梁3度奪得五星首長，他說，近期黃仁勳等科技大廠老闆來到台灣，他收到很多朋友的訊息，希望嘉義縣能爭取設廠，表示嘉義縣的活力與自信正在回歸，「我們這一代是爸爸媽媽要把孩子趕出嘉義，說嘉義沒發展，現在有很多家長打電話要孩子回來發展，這都是團隊多年努力的結果。」

饒慶鈴首次名列五星縣長，她則表示，台東這幾年展現的是慢經濟的實力，「我們的觀光希望的不是一百萬人來一次的快消費，而是一萬人來一百次的黏著度，我們在追求高速經濟成長的同時，千萬不要忘了身邊最珍貴的其實是自然資源。」

今年再度蟬聯五星市長的王忠銘強調，馬祖1萬4千人，在政治上沒有影響力，在產業上沒有競爭力，所以必須發展旅遊、觀光及文化等軟實力。王忠銘說，馬祖是「窮傷惡水有情海，有情有義馬祖人」，若背著背包來到馬祖，在馬路上若有人問去哪裡、上車，「你就上車絕對不會錯。」

「遠見縣市長施政滿意度調查」今年邁入第30年，活動現場簡報提供許多觀察及比較，如「最嚴格的城市」包括台北市、基隆市、彰化縣、雲林縣，至今未摘星；「五星常客」則包括馬祖（連江縣）9次、桃園市及新竹市各7次。

簡報也呈現政治上的觀察，如「最死忠的城市」包括台南市、嘉義縣、屏東縣，30年來政黨只輪替1次；「最念舊城市」有嘉義市、澎湖縣，都有首長回鍋的紀錄；「台灣搖擺洲」則是金門縣，30年來政黨輪替6次。

嘉義 王忠銘 馬祖

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