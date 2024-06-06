蕭副總統勉勵工程界 運用AI進行跨域結合

中國工程師學會暨各專門工程學會113年聯合年會今天舉行，副總統蕭美琴致詞表示，近日全球都在看台灣的人工智慧（AI），AI有跨領域應用，未來台灣工程界也能結合AI和科技生產面向，進行跨域結合。

本次年會由統包工程集團中鼎工程董事長楊宗興擔任主委，因應近年全球數位及綠色轉型趨勢，攜手工程業邁向智慧永續，今年年會以「工程領航、智造永續」為主題，呼應總統賴清德「前瞻未來、智慧永續」政策目標，推動台灣成「人工智慧之島」、落實「2050淨零轉型」。

蕭副總統表示，今年中工會年會主題，與總統賴清德就職演說的「前瞻未來、智慧永續」不謀而和，這是世界趨勢。台灣要達到2050年淨零轉型目標，也要擴大對國際的責任，並提升公共建設以符合世界級標準，讓台灣可持續站在世界浪頭上。

蕭副總統指出，這幾天全世界都在看台灣AI產業，AI有許多跨領域應用，未來工程界也會結合台灣引以為傲的AI，以及科技生產面向，進而結合許多公共建設和水資源應用、交通安全建設等。

她說，全世界之前面對疫情挑戰，許多供應鏈中斷，但仍看到重大公共建設如期完成，克服萬難，達到世界級標準，都是許多工程師背後的付出。

交通部部長李孟諺致詞指出，台灣近年在工程領域有顯著成果，例如前兩年完成的南迴快速道路，蘇花改也已經完成，蘇花安已經通過，明年可以辦理發包；近期施工中的淡江大橋，是跨距最長的斜張橋，完成後將成為台灣地標。

他說，過去大家認為台灣工程界好像只打國內賽，亞洲如韓、日大營造廠在世界攻城略地；但這幾年像中鼎就有很多海外輸出，還有整廠、科技廠房輸出；台灣ETC也創造成功經驗，現在泰國也採用台灣ETC技術。

他指出，科技廠房興建速度可說世界最快，很多營造廠和工程師對科技廠的建設很有心得，這次在日本熊本建廠，也讓日本人驚艷。

他說，台灣工程界規模較小，但走精緻化路線，仍有許多世界刮目相看的傲人成績；節能減碳是新潮流，工程領域應加以因應。