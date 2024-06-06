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國土計畫法遇阻力 內政部：15縣市6月底前完成提報

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國土計畫法明年4月30日上路，行政院要求地方政府6月底前將將國土功能區圖報內政部，截至四月僅三縣市提報，各地民眾也多有反彈。圖／聯合報系資料照片
國土計畫法明年4月30日上路，行政院要求地方政府6月底前將將國土功能區圖報內政部，截至四月僅三縣市提報，各地民眾也多有反彈。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法明年4月30日上路，行政院要求地方政府6月底前將將國土功能區圖報內政部，截至4月僅3縣市提報，各地民眾也多有反彈。內政部次長董建宏指出，目前正積極輔導中，本月底會有15個縣市完成提報，他強調，現行制度都有納入既有權益和相關事項，會持續溝通，讓計畫如期推動。

董建宏指出，目前金門縣、連江縣及花蓮縣都已完成提報，另有15個縣市會在6月底前依相關規定將國土功能區圖送進內政部，內政部也積極輔導中。

董建宏坦言，有具體提出意見的苗栗縣、南投縣、雲林縣和嘉義縣，苗栗因有桃竹苗大矽谷計畫，內部對功能分區希望能精進盤點，南投則是因為放寬農區使用和原民土地使用容許部份，在地居民也有需求和看法。

至於雲、嘉地區，董建宏說，主要是在農地分區和土地使用中間的問題，目前這套制度，都有納入既有權益和相關事項，部長也指示妥為溝通使地方理解，讓計畫可以如期推動。

內政部 南投縣 溝通

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