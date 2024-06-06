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賴總統：新政府將引領AI新時代 壯大國力

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統（右一）今天接見「社團法人中國工程師學會113年度各項獎章得獎人」。圖／總統府提供
賴清德總統（右一）今天接見「社團法人中國工程師學會113年度各項獎章得獎人」。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見「社團法人中國工程師學會113年度各項獎章得獎人」時表示，新政府的目標是要打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟；也會善用台灣優勢，促成AI產業化、產業AI化，推動台灣成為「人工智慧島」，引領台灣在AI新時代的發展，繼續壯大國力，造福人民。期盼所有得獎人持續貢獻專業、提供寶貴意見，繼續與政府一起打拚，共同促進國家進步和繁榮。

賴總統致詞時表示，各位得獎人來自產官學研，涵蓋IC、資通訊、機械、鋼鐵等各領域，每一位都有卓越成就，是工程人員最佳表率。像兩位新任會士─台灣海洋大學許泰文校長及中興大學蔡清標終身特聘教授，在離岸風電、海洋工程等領域的研究，表現非常傑出，都曾經獲得美國史丹佛大學列入「全球前2%頂尖科學家」榜單，都是「台灣之光」。

賴總統強調，新政府的目標是要打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟。政府會持續協助中小企業，落實數位轉型和淨零轉型，推動智慧及淨零科技產業發展。此外，也要善用台灣優勢，促成AI產業化、產業AI化，推動台灣成為「人工智慧島」，引領台灣在AI新時代的發展，繼續壯大國力，造福人民。

賴總統說，未來台灣不僅要發揮海洋國家優勢，持續探索海洋，也要競逐太空，發展中低軌道衛星，進軍全球太空產業。同時讓台灣在未來世界有強大競爭力，占有關鍵地位。因此不論是量子電腦、機器人或精準醫療等各領域的前瞻科技，都要積極投入，帶動整體國家發展。

賴總統表示，要達成這些目標，需要所有先進持續貢獻專業、提供寶貴意見。他除了要祝福大家未來在各專業領域的耕耘，獲得豐碩成果，也請大家繼續與政府一起打拚，共同促進國家進步和繁榮。

AI 太空 永續 賴清德

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