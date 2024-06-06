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考試院將會同行政院釐定公保費率 自114年起調降

中央社／ 台北6日電

考試院會今天通過銓敘部陳報的公教人員保險費率案，「適用基本年金者（35年）」及「不適用年金者」，從民國114年1月1日起，保險費率分別調降為8.89%及7.22%，並將會同行政院重行釐定。

銓敘部透過新聞稿表示，公教人員保險從民國88年5月31日修正施行後，財務籌措已採行足額提存準備的自給自足制度，並配合設計嚴謹「財務預警」配套機制，由承保機關台灣銀行股份有限公司委託精算機構，至少每3年辦理1次保險費率精算。

銓敘部說，當精算結果出現「保險費率與當年保險費率相差幅度超過正負5%」，或遇有「增減給付項目、給付內容或給付標準而致影響保險財務」情形時，就須評估保險實際收支情形及精算結果，由考試院會同行政院覈實釐定費率，以為適時、適切因應。

銓敘部表示，依第9次精算結果顯示，應提撥的費率「適用基本年金者（35年）」為8.89%、「不適用年金者」為7.22%，兩者的保險費率都較現行的費率10.16%及7.83%為低，且相差幅度超過負5%；至於其餘3種費率與現行費率，相差幅度未達正負5%。

銓敘部說，已依規定啟動評估保險實際收支情形及精算結果，提公教人員保險監理委員會後，報請考試院會同行政院核定公告，並依上述規劃的調整幅度，從114年1月1日生效。

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