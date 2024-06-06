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內政部規畫社宅導入「小造鎮」精神 百萬租屋家庭支持計畫目標曝光

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部今舉行部務會議，會後由次長董建宏、吳堂安主持會後記者會。記者黃婉婷／攝影
內政部今舉行部務會議，會後由次長董建宏、吳堂安主持會後記者會。記者黃婉婷／攝影

賴清德總統選前承諾推動居住正義，並訂下8年百萬戶租屋家庭支持目標，內政部長劉世芳今主持部務會報時強調，計畫一定能如期、如數達成，以平緩房價、提供民眾平價優質的居住空間。國土署、住都中心亦設定每年新建1.5萬戶、包租代管2萬戶，以及50萬戶租金補貼等三大方式加以落實。

劉世芳今日部務會報聽取國土署、住都中心報告「社會住宅推動計畫及進度」。針對各界關心直接興建社宅、用地取得的問題，目前規畫以生活圈概念尋找適當用地，擴大盤點公有土地，例如低度利用、老舊機關廳舍、學校合作興建社宅。

劉世芳指示，社宅須緊密結合各地生活圈的布建，可透過「小造鎮」方式，將社宅結合托嬰中心、幼兒園、日照中心等重要公共服務設施；社宅也應取得綠建築、智慧建築、耐震標章，及無障礙設施，同時以預鑄工法技術減低施工耗能，全面導入結構安全監測系統，即時掌握地震後的建物狀況。

國土署副署長徐燕興補充，未來在整體開發上，行政院要求預留5％作為社宅基地，相關規定和修法正在進行，若要實現「小造鎮」計畫，必須要有完整的空間計畫，納入托育、長照等社福設施，第一波可能針對產業集中之處，會與附近地區的各單位合作，補足公共設施，也會納入節能減碳精神。

目前300億租金補貼已達成50萬戶目標，外界關注未來是否會持續擴大，內政部次長董建宏說，會持續檢討，並向行政院爭取經費支持，並持續盤點可用土地；國土署住宅發展組長歐正興補充，目前方案已報到行政院，還在研議中，尚未核定。

內政部次長吳堂安也提到，賴總統上任後，部內正在籌編明年預算，這些福國利民的政策項目都有列入。他解釋，300億租金補貼經費來自住宅基金，未來會持續爭取、持續推動。

劉世芳 社宅 租金補貼

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