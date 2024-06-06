快訊

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

新北市首購天堂在這 專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

談諾曼第登陸80周年 朱立倫：核電延役是國安問題

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天表示，作為負責任的政黨，能源穩定供應的政策考量必須基於國家安全，因此核能電廠的延役，絕對不是意識形態問題，而是最嚴肅的國家安全問題。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫今天表示，作為負責任的政黨，能源穩定供應的政策考量必須基於國家安全，因此核能電廠的延役，絕對不是意識形態問題，而是最嚴肅的國家安全問題。圖／聯合報系資料照片

今天是「諾曼第登陸」（Normandy Landings）80周年，國民黨主席朱立倫表示，作為負責任的政黨，能源穩定供應的政策考量必須基於國家安全，因此核能電廠的延役，絕對不是意識形態問題，而是最嚴肅的國家安全問題。

朱立倫今天在臉書表示，智庫國安組昨天以「諾曼第登陸80周年省思國家安全」為主題，發表國民黨對國家安全的重要主張。

朱立倫說，中華民國113年的歷史非常清楚，國民黨從不畏戰，他們堅定捍衛國家安全、守護民主自由與和平，今年他們希望促成的一項重要法案，就是「國家安全戰略法」。

朱立倫提到，國家安全不分你我，他們透過兵棋推演，發現在潛在的台海衝突，無論是灰色地帶作戰、經濟封鎖、或武裝對抗，最危險的就是能源供應問題。台灣過度仰賴進口石化能源，再生能源又供應不穩，能源危機成為國家安全最脆弱的一環，經濟韌性是台灣能不能生存的關鍵。

朱立倫強調，作為負責任的政黨，他們必須再次強調，能源穩定供應的政策考量必須基於國家安全，因此核能電廠的延役、續用，絕對不是意識形態問題，而是最嚴肅的國家安全問題。

另外，朱立倫也說，國民黨會持續秉持2D戰略，並且以務實的態度捍衛中華民國國家安全。而能源問題作為首要之務，他們希望所有真心為台灣和平思考的朋友放下意識形態，與他們一起處理能源危機，共同讓台灣更安全、中華民國更繁榮。

國民黨 朱立倫 核電

延伸閱讀

朱立倫會見美國訪問團 暢談國防及能源政策

支持朱立倫連任黨主席？侯友宜：朱主席繼續努力

影／談財劃法修法 朱立倫呼籲朝野黨團：這是國家要做的事

財劃法已討論25年 朱立倫：對的事能不做嗎？

相關新聞

韓國瑜再宴藍委 在傅崐萁面前談「花東3法暫緩推動」

立法院長韓國瑜今天與多位國民黨立委聚餐，黨團首席副書記長林思銘會後受訪表示，席間大家對於花東3法有所著墨，討論過程中，韓...

傅崐萁力推花東條例 柯建銘怒嗆：想引進中資「一帶一路」遂行統戰

國民黨團總召傅崐萁領銜提出花東交通案如國道6號東延、台灣環島高鐵等，被民進黨批為「2兆錢坑法案」，傅崐萁今天下午舉行記者...

駁花東交通案是錢坑 傅崐萁：只有民進黨2兆風電貪腐

國民黨團總召傅崐萁領銜提出花東交通案如國道六號東延、台灣環島高鐵等，被民進黨批為「兩兆錢坑法案」，苗栗縣長鍾東錦也表示異...

談諾曼第登陸80周年 朱立倫：核電延役是國安問題

今天是「諾曼第登陸」（Normandy Landings）80周年，國民黨主席朱立倫表示，作為負責任的政黨，能源穩定供應...

朱立倫會見美國訪問團 暢談國防及能源政策

國民黨主席朱立倫昨天於國家政策研究基金會會見美國優先政策研究院訪團，雙方就國防及能源政策進行深度討論及意見交換。

國會風雲／傳介入黨主席之爭罕見急澄清 「新版」韓國瑜如履薄冰

立法院國會改革大戰結束後，緊接著覆議大戰又即將開打，新國會天天猶如戰場，立法院長韓國瑜一舉一動再度受到各界關注。近期韓國瑜被傳有意結盟黨主席之爭，他罕見深夜發澄清稿指不干涉任何黨務，更因關心打擊詐騙一事，親自到立法院內政委員會關心立委修法，一舉一動都與他在藍委餐敘後所釋放出的「民生議題優先」態度有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。