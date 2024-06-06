朱立倫會見美國訪問團 暢談國防及能源政策

國民黨主席朱立倫昨天於國家政策研究基金會會見美國優先政策研究院訪團，雙方就國防及能源政策進行深度討論及意見交換。

朱立倫指出，能源問題是影響國家安全的重大議題。在目前我國綠能發電比例不足的狀況下，民進黨依然堅持冒進的廢核政策，使我國能源將更加仰賴進口，對國安造成巨大風險。他表示，本黨主張穩健的綠能成長政策，但在綠能尚未能成為我國發電主力前，執政黨不應輕易廢除核電。

針對兩岸關係，朱立倫重申國民黨一向主張透過結合「國防」（Defense）與「對話」（Dialogue）並行的「2D戰略」。朱立倫說，不僅首重增強我國國防力量，也要維繫與對岸溝通對話的管道，以求降低兩岸緊張關係、維持區域和平穩定。

國民黨表示，本次訪賓包含美國優先政策研究院中國政策項目主席葉望輝（Steve Yates）及美國優先政策研究院美國安全中心副主席傅萊茨（Fred Fleitz）；國民黨方面則由主席特別顧問兼國際部主任黃介正陪同接見。