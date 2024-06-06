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傅崐萁力推花東條例 柯建銘怒嗆：想引進中資「一帶一路」遂行統戰

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團今天召開輿情回應記者會，總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左）、書記長莊瑞雄（右）等人出席。記者邱德祥／攝影
民進黨立院黨團今天召開輿情回應記者會，總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左）、書記長莊瑞雄（右）等人出席。記者邱德祥／攝影

國民黨團總召傅崐萁領銜提出花東交通案如國道6號東延、台灣環島高鐵等，被民進黨批為「2兆錢坑法案」，傅崐萁今天下午舉行記者會強調，採BOT案、政府零出資。民進黨立法院黨團總召柯建銘反嗆，不要再講什麼BOT，傅崐萁背後目的就是要叫政府出資，造成中國大陸跟台灣合作基礎建設，就是一帶一路，這就是統戰，不要再鬼扯。

柯建銘指出，傅崐萁在雨中孤獨哀號，請問支持此案的立法院長韓國瑜、民眾黨團總召黃國昌怎麼不見人影，韓國瑜不是說要兌現選總統時的政見嗎？根本不是為花蓮人著想；只要一天不撤案，歷史印記就會烙印在這三個人臉上，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌是共犯結構，尤其是烙印在黃國昌俊俏的臉龐，很突兀。

傅崐萁近日不斷強調，花東建設三條例採BOT案、政府零出資。柯建銘反駁，現行就有BOT相關規範，根本不用另提特別條例，其背後目的就是要讓民進黨政府跟中國大陸共同做公共建設，遂行統戰。

柯建銘喊話韓國瑜，不要逃，也逃不掉，所有破壞立法院秩序的都是韓國瑜，不要以為作秀，跑到委員會旁聽，創造第一個到委員會旁聽的院長，太離譜了，趕快把花東交通特別條例撤案。

國民黨智庫執行長、立委柯志恩稱，韓國瑜公開表示希望給全台人民一個便捷的交通網路，至於怎麼樣化約成花東交通三法，中間還是有很大的落差。

柯建銘說，現在民眾掀起罷免的聲浪，國民黨內部出現大逃亡潮，國民黨立委從頭到尾都是共犯結構，只想要趕快逃命，但被民意包圍逃不掉，沒人可以倖免，不要假高尚，柯志恩不要搞這套。

傅崐萁 柯建銘 韓國瑜

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