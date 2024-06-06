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海洋保育法初審通過 違規進入庇護核心區最重罰50萬元

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院內政委員會今天繼續審查海洋保育法草案，海洋委員會主委管碧玲（右二）出席協商草案內容。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會今天繼續審查海洋保育法草案，海洋委員會主委管碧玲（右二）出席協商草案內容。記者邱德祥／攝影

立法院內政委員會今天初審通過「海洋保育法」，明定主管機關可劃設海洋庇護區，並且區分為核心區、緩衝區、永續利用區層次管理，未來行為人、海陸域交通工具駕駛人或船長進入海洋庇護區，最高可罰新台幣50萬元，海委會應設審議會劃定海洋庇護區。

海委會主委管碧玲受訪時表示，後天就是國家海洋日，條文毫無保留送出委員會，就是送給台灣海洋最好美的禮物，漁民跟原住民受到的衝擊最直接，因此在劃定海洋庇護區的過程，給予他們3分之1審議委員的比例，而審議會也採取3分之2多數決。

行政院會在今年2月15日通過海洋保育法草案，分為總則、海洋保護區、海洋生物保育及罰則等4章，立法院內政委員會歷經三次審查，全案在今天初審通過，擔任會議主席的民進黨立委吳琪銘裁示，全案審查完竣，提報院會討論處理，不需再經黨團協商。

根據初審通過條文，中央主管機關應會同各中央目的事業主管機關，訂定整體海洋保護區管理政策方針，報請行政院核定後實施，內容包括政策目標；海洋保護區的分類及分級；海洋保護區的規劃及管理；海洋保護的監測；海洋保護區的檢討及成效評估；其他與海洋保護區管理有關的事項。

初審通過條文明定，海洋保護區管理政策方針實施後，中央主管機關每5年，應該至少檢討1次。

另外，中央主管機關得就海洋生態系統有特別保護必要，未經其他主管機關劃設為海洋保護區者，劃定為海洋庇護區，審議會由專家學者、原住民、漁民團體、保育團體等，以及有關機關代表組成，其中不具官方身分的代表人數，不得少於委員總人數2分之1，原住民及漁民團體的代表總人數，不得少於委員總人數3分之1。

其中，審議會的決議以委員過半數之出席，出席委員超過3分之2同意行之，海洋庇護區的核心區劃定，導致該區域的既有使用人，遭受特定犧牲的損失者，應該給予補償。

根據初審通過條文，任何人及海陸域交通工具，禁止進入海洋庇護區的核心區，不過有國家安全或軍事目的；海域巡防、犯罪查緝、漁業巡護、汙染防治、海難救助、航路標識設置管理、海洋保育、水下文化資產的保存貨管理等公務目的等；經過中央主管機關同意的科學研究、監測或調查等活動，統統不在此限。

初審通過條文規定，違反規定進入海洋庇護區的核心區，包括行為人、海陸域交通工具駕駛人或船長，處以新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，其中誤入海洋庇護區的核心區，經過勸導駛離者不罰，但其為最近2年經勸導又再犯者，則不在此限。

管碧玲說，海洋保育法賦予漁民、原住民否決權，相信他們都是熱愛保護海洋，「我們要有信心，基於科學調查劃設的計畫，一定會得到大家的支持，不能連一票都拉不到」，所以才會做出如此大膽的設計，原因只有一個，漁業跟海洋不能枯竭，必須要生生不息。

主管 保護區 漁民

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