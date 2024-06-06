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新竹晴空匯大火 監委申請自動調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
新竹晴空匯大火，監委申請自動調查。圖／聯合報系資料照片
新竹晴空匯大火，監委申請自動調查。圖／聯合報系資料照片

監察委員葉大華、王麗珍今天表示，新竹市豐邑晴空匯大樓火警，濃煙密布造成兩名消防員疑因空間迷航而不幸殉職。屋齡僅9年樓高28層之建物，為何排煙設備無法正常運作，大樓電纜與管道間防火措施是否符合規範，又新竹市政府是否落實高樓層建物之公安申報及安檢措施，將申請自動調查。

二位監委指出，新竹市東區「豐邑晴空匯」社區大樓於5月26日晚上發生火警，因社區排煙設備無法運作，致大樓內部濃煙密布，造成兩名消防員入室搶救，疑因空間迷航，氧氣耗盡，無法及時脫困而不幸殉職，「火神再度落淚」。

二位監委表示，本案火災事故大樓為屋齡僅9年樓高28層之建物，然排煙系統為何失靈，致濃煙藉由管道間瀰漫各樓層?究大樓內部管道間是否落實填塞？防火措施有無符合相關安全規範？此外新竹市消防局火災搶救現場指揮調度是否合宜？是否落實三層安全管理機制?救災安全管制、無線電通訊是否完善？消防人員設備是否妥適，以確保消防人員救災及職業安全保障?

另依建築技術規則規定，該大樓需設置緊急升降機，為何消防人員係徒步上高樓搶救，而非使用緊急升降機？新竹市政府是否落實高樓層建物之公安申報及安檢措施，對於高樓層建築之救災標準作業程序有無需精進及改善之處？相關情事因事涉消防人員救災安全及人民生命財產保障等議題，實有深入調查瞭解之必要。

新竹 消防員 火災 迷航

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