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林右昌：民進黨兩岸對話善意不變 但不能只是單方面

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德正式就職總統前，曾向中國大陸喊話，要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話。民進黨秘書長林右昌今天表示，民進黨一直持開放態度，但善意不能只是單方面的，民進黨的善意立場與態度沒有改變，但我方有意願，對岸也必須要有意願。

林右昌指出，一直以來，從前總統蔡英文到賴清德總統發表的就職演說談話，民進黨一直秉持開放的態度，而賴清德就職演說所闡述的內容，也都是台灣人民的價值與共識。

林右昌說，現今的問題是中國共產黨能不能接受台灣人民共同的價值，賴清德身為總統，代表台灣人民的立場和價值，要求公平對等、相互善意對待；不過，善意不能只是單方面的，不預設前提，就是一個最基本的立場、態度。站在執政黨的立場，這種善意的立場和態度並沒有改變，民進黨堅持台灣人民的立場與價值，這點也沒有改變。

於是否有初步規畫相關活動？林右昌表示，不是說民進黨要舉辦活動，「主動」就會成，「我們有意願，他們也必須要有意願」。

台灣人 林右昌 民進黨

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