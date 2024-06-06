韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

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聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天偕副院長江啟臣宴請立法院司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會的國民黨立委吃飯，出席立委包含林思銘、羅智強、翁曉玲、吳宗憲、陳菁徽、邱鎮軍、廖偉翔、蘇清泉、涂權吉、傅崐萁。圖／讀者提供
立法院長韓國瑜今天偕副院長江啟臣宴請立法院司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會的國民黨立委吃飯，出席立委包含林思銘、羅智強、翁曉玲、吳宗憲、陳菁徽、邱鎮軍、廖偉翔、蘇清泉、涂權吉、傅崐萁。圖／讀者提供

立法院長韓國瑜分批宴請國民黨立委吃飯。與會的國民黨立委羅智強表示，席間大家佩服韓院長有很大的耐心主持政黨協商，尤其是當民進黨不斷鬼打牆時，韓院長還是展現氣度且穩定主持，打從心裡佩服。

韓國瑜今天偕同立法院副院長江啟臣宴請立法院司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會的國民黨立委吃飯，出席立委包含傅崐萁、林思銘、羅智強、翁曉玲、吳宗憲、陳菁徽、邱鎮軍、廖偉翔、蘇清泉、涂權吉。

羅智強表示，基本上就是好朋友聚會，所以沒有太多嚴肅的話題，大家都覺得韓院長真的很辛苦。羅智強說，他都有在看政黨協商，需要很大的耐心才有辦法去主持政黨協商，尤其看到民進黨鬼打牆的能力，佩服到五體投地，但是更佩服韓院長很有氣度、風度且穩定去主持協商，今天對韓院長打從心裡佩服，真的非常不容易。

林思銘表示，跟韓院長的聚餐，大家當然比較輕鬆愉快，討論到國會運作模式時，大家分享經驗。至於花東交通三法有著墨，不管是韓院長、傅總召，還是其他委員，都認為經過大家更詳細的討論之後，再來看怎麼推。

國民黨 羅智強 韓國瑜

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