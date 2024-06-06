快訊

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

新北市首購天堂在這 專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

影／大阪造船廠「船隻爆炸起火」！31輛消防車馳援滅火 至少7人受傷送醫

立院初審通過海保法 管碧玲：共同保育海洋生態

中央社／ 高雄6日電

立法院內政委員會今天初審通過海洋保育法草案，對保育珍貴海洋資源跨出關鍵一步。海委會主委管碧玲說，海洋保育是全民共識，未來將納入各種意見，共同保育海洋生態資源。

海洋委員會發布新聞稿指出，海洋保育法草案經行政院2月15日函請立法院審議，透過6場公聽會，聽取漁民、原住民族及各界意見，在今天送院會逕付二讀，感謝內政委員會及民間團體協助，能在8日「國家海洋日」前通過審查具重大意義。

海委會表示，海洋保育法草案將有助政府與民間合力強化「保護海洋生態環境」、「整合海洋保護區效能」及「保育海洋生物多樣性」3大目標，賦主管機關「劃設庇護區」、「管理保護區」、「公告禁限制行為」、「調查實施保育措施」、「派遣觀察員蒐集資料」等5大權限。

另外提供「吹哨者條款」及「公民訴訟」等2大公民監督途徑，及用海單位「審議會參與決策」、「庇護區兼容永續利用」、「信賴保護原則」等3大保障。今天通過草案計5章31條及8項附帶決議，提醒海委會就因應「昆明－蒙特婁公約」等國際趨勢，統合相關機關、強化科學調查、建置資料庫及資訊公開透明。

主委管碧玲表示，海洋保育是全民共識，權益相關者眾多，原住民族、漁民、保育團體都是達成海洋永續重要合作夥伴，未來將納入各種不同意見，共同保育海洋生態資源。後續將依草案內容完成子法與配套措施研擬，強化執法量能並落實海洋生態保護。

保護區 海委會 管碧玲

延伸閱讀

海委會攜手新住民走訪旗津 探索海洋中女性角色

管碧玲：海巡強力捍衛國土 依制度參與漢光演習

影／中共對台軍演時 管碧玲透露：海巡署在救2隻綠蠵龜

海洋科普全國首發 管碧玲：基隆成典範城市

相關新聞

韓國瑜再宴藍委 在傅崐萁面前談「花東3法暫緩推動」

立法院長韓國瑜今天與多位國民黨立委聚餐，黨團首席副書記長林思銘會後受訪表示，席間大家對於花東3法有所著墨，討論過程中，韓...

傅崐萁力推花東條例 柯建銘怒嗆：想引進中資「一帶一路」遂行統戰

國民黨團總召傅崐萁領銜提出花東交通案如國道6號東延、台灣環島高鐵等，被民進黨批為「2兆錢坑法案」，傅崐萁今天下午舉行記者...

談諾曼第登陸80周年 朱立倫：核電延役是國安問題

今天是「諾曼第登陸」（Normandy Landings）80周年，國民黨主席朱立倫表示，作為負責任的政黨，能源穩定供應...

朱立倫會見美國訪問團 暢談國防及能源政策

國民黨主席朱立倫昨天於國家政策研究基金會會見美國優先政策研究院訪團，雙方就國防及能源政策進行深度討論及意見交換。

國會風雲／傳介入黨主席之爭罕見急澄清 「新版」韓國瑜如履薄冰

立法院國會改革大戰結束後，緊接著覆議大戰又即將開打，新國會天天猶如戰場，立法院長韓國瑜一舉一動再度受到各界關注。近期韓國瑜被傳有意結盟黨主席之爭，他罕見深夜發澄清稿指不干涉任何黨務，更因關心打擊詐騙一事，親自到立法院內政委員會關心立委修法，一舉一動都與他在藍委餐敘後所釋放出的「民生議題優先」態度有關。

海洋保育法初審通過 違規進入庇護核心區最重罰50萬元

立法院內政委員會今天初審通過「海洋保育法」，明定主管機關可劃設海洋庇護區，並且區分為核心區、緩衝區、永續利用區層次管理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。