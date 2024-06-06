朱立倫會見美國訪問團 就國防能源政策交換意見

國民黨主席朱立倫昨天會見美國優先政策研究所訪問團時說，目前台灣在綠能發電比率不足的狀況下，民進黨依然堅持冒進的廢核政策，將使能源更加仰賴進口，對國安造成巨大風險。

國民黨今天下午發出新聞稿表示，朱立倫昨天在國家政策研究基金會會見美國優先政策研究所訪問團，雙方就國防及能源政策進行深度討論及意見交換。

朱立倫指出，能源問題是影響國家安全的重大議題。目前台灣在綠能發電比率不足的狀況下，民進黨依然堅持冒進的廢核政策，使能源將更加仰賴進口，對國安造成巨大風險。

朱立倫表示，國民黨主張穩健的綠能成長政策，但在綠能尚未能成為台灣發電主力前，執政黨不應輕易廢除核電。

針對兩岸關係，朱立倫重申，國民黨一向主張透過結合國防（Defense）與對話（Dialogue）並行的「2D戰略」。不僅首重增強國防力量，也要維繫與對岸溝通對話的管道，以求降低兩岸緊張關係、維持區域和平穩定。

國民黨表示，這次訪賓包含美國優先政策研究所中國政策項目主任葉望輝（Stephen Yates）及美國優先政策研究所美國安全中心副主席傅萊茨（FredFleitz），國民黨則由主席特別顧問兼國際部主任黃介正陪同接見。