卓榮泰：力拚健康台灣願景 早日重返WHA

行政院長卓榮泰今天表示，儘管面臨中國打壓，台灣世衛行動團仍在瑞士獲取豐富成果，期盼部會持續努力實現「健康台灣」願景，並加深與各國合作，早日達成重返WHA的目標。

衛福部今天在行政院會報告「第77屆世界衛生大會（WHA）世衛行動團成果與未來展望」，行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰說，健康是基本人權、普世價值，站在全球防疫、維護民眾健康的基礎上，不應該因為任何政治干擾或任何因素，將中華民國台灣排除在WHA之外。

至於台灣今年仍未獲邀請，卓榮泰說，政府要代表民眾表達強烈的遺憾與不滿，也感謝衛福部長邱泰源及衛福部、外交部、僑務委員會等部會人員的辛勞。

卓榮泰表示，今年「世衛行動團」在日內瓦締造相當豐碩的成果，不但與許多重要國家及國際組織進行雙邊會談，討論實質的合作事項，還舉辦多場專業論壇，向世界分享台灣的醫療成果，充分展現台灣積極參與WHA的意願，以及為國際醫療衛生事務貢獻的決心。

他說，台灣在疫情期間已經展現優質的醫療公衛水準及民主防疫的韌性，同時協助友邦，促成國際互助合作的良善循環，今年世界衛生大會有11個友邦提案支持台灣以觀察員身分參與WHA，共有26個國家及歐盟仗義執言，顯見國際社會、輿論支持台灣的力道持續增加。

卓榮泰表示，請衛福部及相關部會持續努力，在總統賴清德宣示「健康台灣」施政願景下，配合整體策略規劃，以台灣醫療公衛實力及共同價值，加深與各國合作，爭取更多國家的支持，以期早日達成重返WHA的目標。