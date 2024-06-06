晴空匯火警釀2消防員殉職 監委要查是否落實安檢

監委葉大華今天說，新竹市晴空匯大火釀2名消防員殉職，排煙設備為何無法正常運作，大樓電纜與管道間防火措施是否符合規範，新竹市府是否落實高樓層建物公安申報、安檢，已申請調查。

監察委員葉大華、王麗珍透過新聞稿表示，媒體報導，新竹市東區「豐邑晴空匯」社區大樓5月26日晚間發生火警，因社區排煙設備無法運作，導致大樓內部濃煙密布，造成2名消防員入室搶救，疑因空間迷航，氧氣耗盡，無法及時脫困而不幸殉職。

監委說，本案火災事故大樓是屋齡僅9年、樓高28層的建物，但排煙系統為何失靈，導致濃煙藉由管道間瀰漫各樓層、大樓內部管道間是否落實填塞、防火措施有無符合相關安全規範，都有待調查。

監委表示，此外，新竹市消防局火災搶救現場指揮調度是否合宜、是否落實3層安全管理機制、救災安全管制、無線電通訊是否完善，消防人員設備是否妥適，以確保消防人員救災及職業安全保障，也待進一步釐清。

監委指出，依建築技術規則規定，該大樓需設置緊急升降機，為何消防人員是徒步上高樓搶救，而非使用緊急升降機；新竹市政府是否落實高樓層建物的公安申報及安檢措施，對於高樓層建築的救災標準作業程序有無需精進及改善之處，相關情事因事涉消防人員救災安全及人民生命財產保障等議題，有深入調查瞭解必要。