傅崐萁喊花東二法是「韓國瑜的願望」 柯志恩：中間有落差

國民黨立法院黨團總召傅崐萁推動花東交通三法以來，黨內雜音不斷。傅崐萁今天表示，環島高鐵、國道6號東延是立法院長韓國瑜希望推動的。不過，國民黨智庫執行長、立委柯志恩則說，韓國瑜公開表示希望給全台人民一個便捷的交通網路，至於怎麼樣化約成花東交通三法，中間還是有很大的落差。

國民黨團大會日前決議，花東交通三法送到交通委員會討論，並舉行公聽會做更多詳細的討論，再來決定後續如何推動。

傅崐萁今天於議場前舉行記者會時提到，韓院長在今年2月17日接見行政院前院長陳建仁時，韓院長再三的表示，希望環島高鐵跟國道6號台中到花蓮能夠打通，讓台灣成為一日生活圈，且每個地方到另外一個地方都在2個小時以內。傅強調，在韓院長跟行政院前院長陳建仁都表示高度共識以後，他們才正式提出環島高鐵、國道6號東延的案子。

柯志恩則表示，韓國瑜有公開說過，「希望給全台灣人民順暢、便捷的交通網路」，這是韓國瑜的願望，但把這個話化約成花東三法，中間還是有很大的落差，需要做進一步的釐清。

柯志恩強調，院長只是表達對於台灣人民有順暢的交通環境，至於法條要做甚麼樣的處理，應該要由當初提案的傅總召辦公室做進一步說明。柯還說，智庫很早就已經請專家學者不管從財務、人文、水文、環評等很多層面都做出很多評估，認為應該要審慎。