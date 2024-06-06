朱立倫促國家安全戰略法立法 守護民主自由

國民黨主席朱立倫今天說，國民黨從不畏戰，堅定捍衛國家安全、守護民主自由與和平，今年希望促成國家安全戰略法；國民黨會持續秉持2D戰略，以務實態度捍衛中華民國國家安全。

朱立倫下午透過臉書表示，今天是盟軍在二戰的「諾曼第登陸」80週年，國民黨智庫國安組昨天以「諾曼第登陸80週年省思國家安全」為主題，發表國民黨對國家安全的重要主張。

朱立倫指出，中華民國113年的歷史非常清楚，國民黨從不畏戰，堅定捍衛國家安全、守護民主自由與和平，今年希望促成的一項重要法案，就是國家安全戰略法。

朱立倫說，國家安全不分你我，透過兵棋推演，發現潛在的台海衝突，無論是灰色地帶作戰、經濟封鎖、或武裝對抗，最危險的就是能源供應問題。台灣過度仰賴進口石化能源，再生能源又供應不穩，能源危機成為國家安全最脆弱的一環，經濟韌性是台灣能不能生存的關鍵。

朱立倫表示，作為負責任的政黨，必須再次強調，能源穩定供應的政策考量必須基於國家安全，因此核能電廠的延役、續用，絕對不是意識形態問題，而是最嚴肅的國家安全問題。

朱立倫說，國民黨會持續秉持2D戰略，並且以務實的態度捍衛中華民國國家安全。而能源問題作為首要之務，希望所有真心為台灣和平思考的人放下意識形態，一起處理能源危機，共同讓台灣更安全、中華民國更繁榮。