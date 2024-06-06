駁花東交通案是錢坑 傅崐萁：只有民進黨2兆風電貪腐

國民黨團總召傅崐萁領銜提出花東交通案如國道六號東延、台灣環島高鐵等，被民進黨批為「兩兆錢坑法案」，苗栗縣長鍾東錦也表示異議。傅崐萁今日下午舉行記者會，駁斥錢坑指控，強調他數度表示是採BOT案、政府零出資，反批民進黨只有貪汙腐化的兩兆風電錢坑。

關於花東交通案，除民進黨批錢坑外，鍾東錦今在議會答詢時也表示，花東交通三案未必有利花蓮觀光，這是假議題，立法院長韓國瑜在選前到苗栗時，他曾說，「這做了花蓮會被害死」。

傅崐萁今下午親自出面，表示關於花東交通案，他不斷強調就是BOT案，開了多少次記者會，發了多少次新聞稿，不斷表達這就是BOT案、政府零出資，由國內廠商或國外廠商來做，因這是成熟模式，台灣高鐵即政府零出資的BOT案。

傅崐萁表示，花蓮人只有32萬人，但進出花蓮的人每年有1200萬到1400萬人次，花東交通三案是給國人使用的便捷交通建設。關於鍾東錦說法，他回應，台灣是多元社會，可以表達看法，但事實只有一個，苗栗縣歷屆縣長包括前縣長徐耀昌、劉政鴻及苗栗立委不斷爭取高鐵設站苗栗，通車後，苗栗是欣欣向榮還是全面衰敗，大家很清楚。

傅崐萁提到，苗栗是科學園區進駐，人口移入，經濟投資進入。他再舉例，過去對於蘇花高有奇怪看法，宛如毒蛇猛獸，蘇花高被拆成蘇花改跟蘇花安。很多建設完成後，驀然回首才發現，大家都在走這條路，蘇花改安全無虞，蘇花公路肝腸寸斷。

傅崐萁強調，民進黨再三散播兩兆錢坑法案謠言，民進黨只有貪汙腐化、風電兩兆貪汙錢坑，絕無所謂的花東交通兩兆錢坑，國道六號東延和台灣環島高鐵都是BOT案。若BOT案無法招商成功，表示中華民國政府盡了最大力量，政府做了應辦事項而無法達成，相信全國人民都能了解。