連江前官員涉收賄、下令屠殺大坵島83梅花鹿 監院糾正縣府

監委蔡崇義、趙永清、王麗珍今天表示，連江縣政府前建設局長及產業發展處長劉德全濫行指示，屠殺大坵島83頭梅花鹿、收受廠商賄款等情形，監察院糾正連江縣政府，並函請農業部及連江縣政府檢討改進。

三位監委指出，對於濫行屠殺梅花鹿部分，政府為尊重動物生命及保護動物、增進動物福利，在1998年11月制定動物保護法公布施行。依動物保護法規定，連江縣政府是動物保護的地方主管機關，但未落實機關動物保護法等相關法規的教育宣導及訓練。

監委表示，宰殺梅花鹿方式，是由廠商在大坵島後山設置陷阱，在梅花鹿遭陷阱困住後，就以繩索套住鹿隻四肢，再以刀具刺入鹿隻咽喉、心臟或腹部等部位，使鹿隻失血死亡，顯有違動物保護法規定，因此糾正連江縣政府。

監委指出，農業部對於相關補助案經費的執行情形，應加強落實追蹤控管；又對於動物保護相關作為及法令規定，也應加強推動宣導，落實動物保護中央主管機關的職責，以避免類似案件發生。

另外，監委表示，劉德全收受賄賂、協助詐領補助款及濫行指示屠殺大坵島梅花鹿等情形，連江縣政府應依政府採購法相關規定妥予處理。本案顯見連江縣政府內部監督防弊機制欠缺，有違國家設置政風機構端正政風、促進廉能政治的本旨，有待積極檢討改進。