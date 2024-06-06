台灣關係法45周年 美國學者：台美關係遠勝當年

今天在一場紀念台灣關係法45週年的論壇中，政治學者裴敏欣（Minxin Pei）指出，今日台美關係已經遠遠超過台灣關係法。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處與加州大學洛杉磯分校（UCLA）亞太中心、國際關係中心合作，今天舉行「美台中三邊關係--台灣關係法45週年紀念論壇」。

這場論壇由美籍華裔兩岸議題專家、克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學者裴敏欣（Minxin Pei）與南加州大學（USC）國際研究中心主任康燦雄（David Kang）對談。

駐洛杉磯辦事處長紀欽耀表示，台灣近幾年在科技、經貿實力有目共睹，做為一個民主國家，在印太地區是美國最堅強的夥伴，台海關係的議題受到各國關注。

今天這場座談會，除了學術界人士，包括韓國總領事、羅馬尼亞總領事、瑞士名譽總領事、菲律賓領事館代表出席。

裴敏欣（Minxin Pei）指出，「台灣關係法」經過美國國內的立法程序，過去45年來，是美國對台灣政策的重要支柱。

裴敏欣說，對台灣而言，有了「台灣關係法」，加強了台灣的信心，對美國無論是官方、非官方或是在經濟文化的交流，都有合法性的支持。

裴敏欣指出，時至今日，台灣關係法不像以前那麼重要，因為美國對台灣的外交支持、安全承諾，已經遠遠超過台灣關係法的內容，「今日美台關係處於一個台灣關係法制訂者沒有辦法想像的地位」。

韓裔背景的亞洲政治經濟學專家康燦雄（DavidKang）指出，美國、台灣和中國大陸透過台灣關係法和其他協議，創造出一種對三方有利的現狀（statusquo），「讓美國富裕起來、中國富裕起來，台灣從一個威權政體轉變為一個蓬勃發展的民主國家，也實現了經濟繁榮」。

康燦雄認為，美中台關係應在現有的基礎上繼續發展，而不是拋棄原有的「現狀」。現狀雖然不完美，但在促進區域穩定和繁榮是有效果的。他認為，台灣海峽的狀況跟朝鮮半島相比，仍然是相對穩定的。