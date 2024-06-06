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新北市府小內閣傳微調？侯友宜：思考調整最強部隊

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市議員陳偉杰今總質詢指出，有傳出新北市政府小內閣將於7、8月微調。記者張曼蘋／攝影
新北市議員陳偉杰今總質詢指出，有傳出新北市政府小內閣將於7、8月微調。記者張曼蘋／攝影

國民黨新北市議員陳偉杰今（6日）在議會總質詢，表示有傳出新北市政府小內閣將於7、8月微調。新北市長侯友宜也不諱言說，每個人事異動都有一個時機點，介面轉換過程中需要重新思考，如何調整為最堅強部隊，一起往前走，過程中有人另有其他職涯規畫，必須在團隊步伐調整上重新思考。

侯友宜表示，無論如何調整，就是全心為新北做好市政，「我們最重要還是市政」，其他政治議題人民不會太在乎，大家在乎的還是市政。

至於新北市去年整體施政滿意度退步，陳偉杰說，侯友宜曾蟬聯四屆五星市長，該如何重返五星級市長寶座？侯友宜表示，面對批評指教都虛心接受，並在過程中調整步伐，會全心全意讓市政做得更好，這才是他應盡的責任。

另外陳偉杰詢問0403花蓮大地震，中央卻來函指新北市府還有很多錢，因此不給補助，「這樣公平嗎？」侯友宜答詢，新北災情算滿嚴重，希望中央能聽進地方聲音，多給新北挹注，地方光靠自己的力量不夠，中央起碼要公平對待，「中央大可不必一毛不給」，應善待新北市民，新北現在是災損金拿出來使用，如中央能先給新北支持，就能讓新北後續面對災後應變能力更強。

侯友宜 陳偉杰

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